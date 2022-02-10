Тутберидзе назвала сплетнями публикации о сомнительном допинг-тесте фигуристки Валиевой

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Тренер Камилы Валиевой Этери Тутберидзе назвала сплетнями публикации в СМИ, согласно которым причиной задержки церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине стал сомнительный допинг-тест ее подопечной. Комментарий Тутберидзе приводит газета "Спорт-Экспресс".

Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Играх в Пекине, ссылаясь на срочные юридические обстоятельства, которые необходимо было уточнить у Международного союза конькобежцев. В среду портал Inside the Games предположил, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестированием у Валиевой. В четверг в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России сообщили ТАСС, что Валиева не будет отстранена от личных соревнований на Олимпийских играх в Пекине.

"Сплетнями не занимаюсь", - сказала Тутберидзе в ответ на вопрос журналистов о ситуации с Валиевой.

Сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир. Олимпийские медали завоевали Валиева, Марк Кондратюк, выступающие в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняла команда США, третье - сборная Японии.

Соревнования в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине начнутся 15 февраля.