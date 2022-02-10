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Олимпиада-2022 в Пекине

Скелетонист Третьяков надеется, что ситуация с Валиевой благополучно разрешится

В среду портал Inside the Games выдвинул предположение, что церемонию награждения победителей командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде откладывают из-за сомнительной допинг-пробы российской спортсменки

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Победитель Олимпиады-2014 скелетонист Александр Третьяков рассчитывает на то, что ситуация вокруг возможного нарушения антидопинговых правил фигуристкой Камилой Валиевой разрешится благополучно. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

"Вчера я прочитал новости, ужасно, конечно, все, что тут можно добавить, - сказал Третьяков. - Я очень рассчитываю, что все будет нормально. Если и было нарушение, то точно никакого умысла не было и это трагическая случайность".

Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Играх в Пекине, ссылаясь на срочные юридические обстоятельства, которые необходимо было уточнить у Международного союза конькобежцев. В среду портал Inside the Games предположил, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестированием у Валиевой. В четверг в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России сообщили ТАСС, что Валиева не будет отстранена от личных соревнований на Олимпийских играх в Пекине.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Тутберидзе назвала сплетнями публикации о сомнительном допинг-тесте фигуристки Валиевой
В среду портал Inside the Games выдвинул предположение, что церемонию награждения победителей командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде откладывают из-за сомнительной допинг-пробы российской спортсменки
Тутберидзе назвала сплетнями публикации о сомнительном допинг-тесте фигуристки Валиевой
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