Японский фигурист Ханю упал при исполнении четверного акселя в произвольной программе

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию японец Юдзуру Ханю упал при попытке в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине впервые в истории исполнить четверной аксель.

Четверной аксель был заявлен первым прыжком у японца. Всего в его произвольной программе было предусмотрено четыре четверных прыжка. Ранее в короткой программе Ханю не сумел исполнить четверной сальхов.

Ханю по итогам короткой и произвольной программ набрал 283,21 балла и занимает промежуточное первое место.

В конце декабря 2021 года на чемпионате Японии Ханю уже исполнял четверной аксель, допустив ошибку при приземлении. Судьи не засчитали прыжок выполненным, так как спортсмен приземлился на две ноги ходом вперед и лишь на льду докрутил элемент еще на полоборота. В итоговом протоколе его прыжок оценили на 8,61 балла при базовой стоимости 12,50. Позднее судьи понизили прыжок до тройного акселя, и итоговая стоимость элемента составила 4,11 балла. По итогу соревнований Ханю стал победителем.

Ханю 27 лет, он является обладателем двух золотых медалей Олимпийских игр в одиночном катании (2014, 2018). На его счету две победы на чемпионатах мира. Ханю - мировой рекордсмен по баллам за короткую программу (111,82). В 2016 году на соревнованиях Autumn Classic International в Монреале японец смог впервые исполнить четверной риттбергер.