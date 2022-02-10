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Футбол в России

Футболист Дивеев считает, что сборная России могла выйти из группы на чемпионате Европы

На турнире российская команда заняла четвертое место на групповой стадии

ТАСС, 10 февраля. Сборная России по футболу могла преодолеть групповой этап на чемпионате Европы, который прошел летом 2021 года. Такое мнение высказал защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

Сборная России заняла четвертое место в турнирной таблице группы B, набрав три очка в трех играх. Россияне проиграли командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также оказались сильнее сборной Финляндии (1:0).

"Считаю, что спокойно могли выходить из группы, но не получилось. С датчанами могли не пропускать первый гол, когда нам с 30 метров ударили в "девятку". Думаю, все по-другому бы сложилось", - сказал Дивеев.

Также Дивеев назвал стадион в Дании лучшим с точки зрения поддержки, на котором ему приходилось играть: "Да, наверное, лучший стадион, где я играл. Именно в плане поддержки. И хотя трибуны были против нас, но как они болели за свою команду! Для меня это был шок".

Следующий матч сборная России проведет против команды Польши 24 марта, встреча пройдет в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира 2022 года на "ВТБ-Арене" в Москве. В случае победы над поляками подопечные Валерия Карпина встретятся на своем поле 29 марта с победителем матча между командами Швеции и Чехии. Если российская команда в полуфинале потерпит поражение, то проведет на стадионе "ВТБ-Арена" товарищеский матч с проигравшим во встрече Швеция - Чехия.

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Российский футбол
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