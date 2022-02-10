Скелетонист Третьяков заявил, что не прекращает борьбу за медаль Олимпиады в Пекине

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Победитель Игр-2014 скелетонист Александр Третьяков продолжит бороться за медаль пекинской Олимпиады, так как отставание от второго места не такое большое. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

После двух попыток лидирует немец Кристофер Гротхер, показавший результат 2 минуты 0,33 секунды. Второе место занимает его соотечественник Аксель Юнг (отставание - 0,70 секунды), тройку лидеров замыкает китаец Янь Вэньган (+0,75). Отставание Третьякова и его соотечественника Евгения Рукосуева, делящих четвертое место, составляет 0,87 секунды.

"Во втором заезде допустил одну ошибку в середине трассы, но я не назвал бы ее критической, - сказал Третьяков. - Теперь мне нужно отдохнуть, потом буду готовиться и настраиваться на завтрашний день. Разрыв до второго места совсем небольшой, будем бороться и руки точно не опускаем".

"Высокие результаты китайцев меня не удивляют, я это предсказывал раньше. Они едут быстро за счет огромного преимущества в накате над остальными", - добавил собеседник ТАСС.

Третья и четвертая попытки, по итогам которых определятся призеры, пройдут 11 февраля.