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Олимпиада-2022 в Пекине

Скелетонист Рукосуев заявил, что очень мотивирован на продолжение борьбы за медаль Игр

После двух попыток россиянин занимает четвертое место

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Российский скелетонист Евгений Рукосуев, после двух попыток делящий на Олимпиаде в Пекине четвертое место с соотечественником Александром Третьяковым, очень мотивирован на то, чтобы вернуться из Китая с медалью. Об этом он сообщил ТАСС.

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После двух попыток лидирует немец Кристофер Гротхер, показавший результат 2 минуты 0,33 секунды. Второе место занимает его соотечественник Аксель Юнг (отставание - 0,70 секунды), тройку лидеров замыкает китаец Янь Вэньган (+0,75). Отставание Третьякова и Рукосуева составляет 0,87 секунды.

"Я на сегодняшний старт настраивался как на обычный и гнал из головы мысли, что это Олимпиада, - сказал Рукосуев. - Я не делю старты на важные и второстепенные, привык выкладываться везде. Вышел на старт спокойным и проехал нормально".

"Во втором заезде, конечно, я больше ошибался, чем в первом, но по прохождению они в принципе одинаковые. Но самое главное, что я остаюсь в борьбе, завтра буду очень мотивирован", - заключил спортсмен.

Третья и четвертая попытки, по итогам которых определятся призеры, пройдут 11 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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