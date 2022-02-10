Американский фигурист Натан Чен стал олимпийским чемпионом в одиночном катании

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Американский фигурист Натан Чен завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в мужском одиночном катании.

Чен по сумме короткой и произвольной программ набрал 332,60 балла (113,97+218,63). Второе место занял японец Яма Кагияма (310,05; 108,12+201,93), третьим стал его соотечественник Сёма Уно (293,00; 105,90+187,10).

Лучшим из россиян стал Евгений Семененко, занявший восьмое место. Он набрал 274,13 балла (96,76+178,37). Чемпион России, Европы и победитель командного турнира Олимпиады Марк Кондратюк занял 15-е место, набрав 248,82 балла (86,11+162,71). Андрей Мозалев стал 19-м (233,33; 77,05+156,28).

Чену 22 года, он является трехкратным чемпионом мира в одиночном катании. В короткой программе на Олимпиаде в Пекине он побил мировой рекорд японца Юдзуру Ханю. Американцу принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ. Чен является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в командном турнире.

Кагияме 18 лет, он является серебряным призером чемпионата мира 2021 года. Уно 24 года, он является серебряным призером Олимпиады 2018 года, также он дважды занимал вторые места на чемпионатах мира. Оба японских фигуриста стали бронзовыми призерами Олимпиады в Пекине в командном турнире.

Следующий комплект медалей в фигурном катании на Олимпийских играх будет разыгран в соревнованиях по танцам на льду. Ритм-танец спортсмены представят 12 февраля, произвольный танец - 14 февраля.