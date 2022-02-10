Международная шахматная федерация планирует провести крупный турнир на Кубе в 2026 году

ГАВАНА, 10 февраля. /ТАСС/. Международная шахматная федерация (FIDE) рассматривает возможность проведения в 2026 году на Кубе крупного международного турнира. Об этом сообщил ТАСС президент организации Аркадий Дворкович.

"На Кубе в 1966 году проходила Всемирная шахматная олимпиада, в которой участвовали все сильнейшие на тот момент игроки. Есть идея в 2026 году, в год 60-летия олимпиады, провести здесь что-то серьезное. Сама олимпиада - довольно дорогое мероприятие, поэтому не уверен, что удастся организовать именно ее, но какой-то красивый шахматный турнир - возможно", - отметил он.

Дворкович также выразил уверенность в расширении сотрудничества между шахматными школами России и Кубы. "У Кубы замечательная шахматная школа, они хотят возобновить внедрение шахмат в образовательную среду, и здесь требуется поддержка как российской шахматной школы, так и FIDE. Наши тренеры здесь востребованы, и я уверен, что сотрудничество по этому вопросу будет", - добавил глава федерации.

Аркадий Дворкович принимает участие в 13-м Международном конгрессе в сфере высшего образования "Университет-2022" в Гаване. На мероприятие, которое продлится до 11 февраля, приехали делегаты из 34 стран. В программу конгресса входят презентации, симпозиумы и визиты в кубинские высшие учебные заведения.