Фигурист Семененко надеется, что ситуация вокруг Валиевой завершится хорошо

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Евгений Семененко надеется, что ситуация вокруг возможного нарушения антидопинговых правил его партнером по сборной Камилой Валиевой завершится хорошо. Об этом Семененко рассказал журналистам.

В четверг Семененко занял девятое место в мужском одиночном катании.

"Не знаю, что случилось, у нас нет официальной информации [по церемонии награждения]. Надеюсь, все будет хорошо", - сказал Семененко.

Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Играх в Пекине, ссылаясь на срочные юридические обстоятельства, которые необходимо было уточнить у Международного союза конькобежцев. В среду портал Inside the Games предположил, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестированием у Валиевой. По мнению портала, положительный допинг-тест мог быть зафиксирован перед Олимпиадой - в декабре 2021 года. Издание The Guardian утверждает, что вещество, обнаруженное у неназванного фигуриста, не может напрямую влиять на улучшение результатов.

В четверг в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России сообщили ТАСС, что Валиева не будет отстранена от личных соревнований на Олимпийских играх в Пекине. Дата официальной медальной церемонии будет зависеть от решения МОК.

Сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир. Олимпийские медали завоевали Валиева, Кондратюк, выступающие в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняла команда США, третье - сборная Японии.