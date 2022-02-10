Фигурист Семененко назвал случайностью то, что опережал Ханю после короткой программы

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Евгений Семененко гордится тем, что имеет возможность выступать на одном льду с двукратным олимпийским чемпионом японцем Юдзуру Ханю. Об этом он рассказал журналистам после выступления с произвольной программой на Олимпиаде в Пекине.

Семененко занял восьмое место на Олимпиаде. После короткой программы он занимал седьмое место, Ханю - восьмое. Японец по сумме двух программ стал чтвертым.

"Это (позиция выше Ханю после короткой программы - прим. ТАСС) прежде всего случайность. Юдзуру даже с двумя элементами из трех в короткой программе получил такие баллы, и заслуженно, - сказал Семененко. - Величайший фигурист, большая гордость кататься с такими спортсменами".