Бестемьянова: фигурист Чен достоин звания олимпийского чемпиона

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Американский фигурист Натан Чен хорошо исполнил произвольную программу, поэтому он был достоин выиграть Олимпийские игры в Пекине. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Чен по сумме короткой и произвольной программ набрал 332,60 балла (113,97+218,63). Второе место занял японец Яма Кагияма (310,05; 108,12+201,93), третьим стал его соотечественник Сёма Уно (293,00; 105,90+187,10).

"Он очень хорошо катался, - сказала Бестемьянова. - У Чена была ошибочка небольшая. Он уже веселился сам, потому что понимал, что сделал максимум того, что мог, и уже эти мелкие ошибки не могут этому помешать. Я очень за него рада, он достоин звания олимпийского чемпиона".

Чену 22 года, он является трехкратным чемпионом мира в одиночном катании. В короткой программе на Олимпиаде в Пекине он побил мировой рекорд японца Юдзуру Ханю. Американцу принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ. Чен является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в командном турнире.