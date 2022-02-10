Авербух высказался о ситуации вокруг фигуристки Валиевой на Олимпиаде в Пекине

МОСКВА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Ситуация вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой на зимних Олимпийских играх в Пекине сопровождается обрывками информации, комментировать их не стоит - нужно дождаться официальных данных. Об этом ТАСС заявил серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.

Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Играх в Пекине, ссылаясь на срочные юридические обстоятельства, которые необходимо было уточнить у Международного союза конькобежцев. В среду портал Inside the Games предположил, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестированием у Валиевой; по мнению портала, положительный допинг-тест мог быть зафиксирован перед Олимпиадой - в декабре 2021 года, при этом издание The Guardian утверждает, что вещество, обнаруженное у неназванного фигуриста, не может напрямую влиять на улучшение результатов. При этом в четверг Валиева вышла на тренировку перед личными соревнованиями на Олимпийских играх в Пекине. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России, фигуристка не отстранена от соревнований.

"Мы ждем официальной информации, волнуемся, поддерживаем друг друга и Камилу, но только на расстоянии. Надеемся, будет информация, которую мы сможем прокомментировать. Сейчас есть бесконечные обрывки информации, которые комментировать не стоит. Камила, конечно, продолжает тренировки, потому что никаких официальных заявлений не было - дождемся официальной информации и будем комментировать", - сказал Авербух.

Как отмечает Inside the Games, юридические проблемы в этом вопросе связаны с возрастом 15-летней россиянки. По правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA), Валиева является "защищенным лицом", поскольку на момент предположительного антидопингового нарушения она не достигла 16 лет и не может быть признана виновной.

Валиева является действующей чемпионкой России и Европы. Россиянке принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71). В рамках командного турнира на Олимпиаде фигуристка выиграла обе программы, набрав 90,18 балла в короткой и 178,92 - в произвольной. Валиева представляет центр спорта и образования "Самбо-70" и тренируется под руководством Этери Тутберидзе.