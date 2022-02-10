Матыцин: шорт-трекист Елистратов показал высокий уровень выносливости на Олимпиаде

В среду Елистратов завоевал бронзовую медаль Олимпиады на дистанции 1 500 метров.

"Поздравляю Семена Елистратова с бронзой в шорт-треке, - сказал Матыцин. - Наш атлет, олимпийский чемпион Игр в Сочи в эстафете, повторил успех 2018 года, когда на этой же дистанции он также стал бронзовым призером. В ходе квалификационных заездов Семен стабильно финишировал на лидирующих позициях. В финальном заезде наш шорт-трекист показал высокий уровень скоростной выносливости, держался в тройке сильнейших и на подъезде к финишу приложил все силы, чтобы завершить гонку с медалью".

"За Семена болела вся страна, которой он принес первую на этих Играх медаль в шорт-треке. Поздравляю нашего призера, Союз конькобежцев России во главе с Алексеем Кравцовым и главного тренера наших шорт-трекистов Андрея Максимова", - добавил министр спорта.

Елистратову 31 год, он представляет спортивное общество "Динамо". Завоеванная бронза является третьей олимпийской медалью в его карьере, ранее он становился третьим на Олимпиаде-2018 на дистанции 1 500 м и первым в эстафете на Играх в Сочи. Также на его счету одна победа на чемпионате мира и 14 - на чемпионатах Европы.