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Олимпиада-2022 в Пекине

Матыцин: шорт-трекист Елистратов показал высокий уровень выносливости на Олимпиаде

В среду россиянин завоевал бронзовую медаль на дистанции 1 500 м

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине российский шорт-трекист Семен Елистратов по ходу соревнований показал высокий уровень скоростной выносливости. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта.

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Российский шорт-трекист Елистратов завоевал бронзу Олимпиады на дистанции 1 500 метров
Российский шорт-трекист Елистратов завоевал бронзу Олимпиады на дистанции 1 500 метров

В среду Елистратов завоевал бронзовую медаль Олимпиады на дистанции 1 500 метров.

"Поздравляю Семена Елистратова с бронзой в шорт-треке, - сказал Матыцин. - Наш атлет, олимпийский чемпион Игр в Сочи в эстафете, повторил успех 2018 года, когда на этой же дистанции он также стал бронзовым призером. В ходе квалификационных заездов Семен стабильно финишировал на лидирующих позициях. В финальном заезде наш шорт-трекист показал высокий уровень скоростной выносливости, держался в тройке сильнейших и на подъезде к финишу приложил все силы, чтобы завершить гонку с медалью".

"За Семена болела вся страна, которой он принес первую на этих Играх медаль в шорт-треке. Поздравляю нашего призера, Союз конькобежцев России во главе с Алексеем Кравцовым и главного тренера наших шорт-трекистов Андрея Максимова", - добавил министр спорта.

Елистратову 31 год, он представляет спортивное общество "Динамо". Завоеванная бронза является третьей олимпийской медалью в его карьере, ранее он становился третьим на Олимпиаде-2018 на дистанции 1 500 м и первым в эстафете на Играх в Сочи. Также на его счету одна победа на чемпионате мира и 14 - на чемпионатах Европы.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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