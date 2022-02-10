Жулин: Семененко сделал все возможное для достижения высокого результата на Олимпиаде

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Евгений Семененко сделал все возможное для того, чтобы занять высокое место на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС по телефону высказал заслуженный тренер России Александр Жулин.

Семененко стал лучшим из россиян в мужском одиночном катании, заняв восьмое место. Чемпион России, Европы и победитель командного турнира Олимпиады Марк Кондратюк стал 15-м, Андрей Мозалев - 19-м. Выиграл соревнования Натан Чен из США, второе место занял японец Яма Кагияма, третьим стал его соотечественник Сёма Уно.

"Натан был абсолютно великолепен, два японца [Юма Кагияма и Сёма Уно] роскошны. Женька Семененко, конечно, красавец, для себя он сделал все, что мог, и я думаю, что результат закономерен", - сказал Жулин.

Следующий комплект медалей в фигурном катании на Олимпийских играх будет разыгран в соревнованиях по танцам на льду. Ритм-танец спортсмены представят 12 февраля, произвольный танец - 14 февраля.