Бестемьянова: российским фигуристам пока сложно бороться с Ченом и японцами

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы пока не могут бороться за победы в мужском катании с американцем Натаном Ченом и японцами. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Чен завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в одиночном мужском катании. Лучшим из россиян стал Евгений Семененко, занявший восьмое место. Чемпион России, Европы и победитель командного турнира Олимпиады Марк Кондратюк занял 15-е место. Андрей Мозалев стал 19-м.

"Кондратюк, конечно, не откатался так, как он может, все-таки сказалось то, что он так выложился на командном турнире, - отметила Бестемьянова. - К сожалению, он не откатался. Хотя боролся, и он абсолютный герой этой Олимпиады".

"Семененко катался очень-очень хорошо сегодня, если не считать сорванный первый четверной тулуп. Просто стало страшно после этого первого срыва. Но потом он прекрасно все сделал, роскошно катался, проникновенно. Но мы же видим, что творят японцы и Чен, какого количества и качества четверные [прыжки] они делают, поэтому нам пока сложно говорить, что мы можем бороться с американцем и с японцами", - добавила Бестемьянова.

Она также отметила, что японский фигурист Юдзуру Ханю выбрал другие цели, желая на соревнованиях прыгнуть четверной аксель, а не победить, поэтому его не стоит жалеть. "Ханю на этой Олимпиаде не бился за то, чтобы выиграть, а последние два года занимается тем, что хочет войти в историю, прыгнув четверной аксель, это его главная цель, поэтому он и упал. Кстати, он почти докрутил, было близко. Ну и при четверном акселе падение. Так что у него жизненно другие цели, я не думаю, что его надо жалеть. Он сам для себя выбрал этот путь, у меня он вызывает уважение", - добавила Бестемьянова.

Следующий комплект медалей в фигурном катании на Олимпийских играх будет разыгран в танцах на льду. Ритм-танец спортсмены представят 12 февраля, произвольный танец - 14 февраля.