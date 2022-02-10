Авербух: фигурист Коляда мог бы занять четвертое место на Олимпиаде

МОСКВА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский фигурист Михаил Коляда на зимних Олимпийских играх мог занять четвертое место. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду Илья Авербух.

Серебряный призер Олимпиады - 2018 Михаил Коляда в конце января не попал в окончательный состав сборной России на Игры-2022 из-за положительного теста на коронавирус. В составе национальной команды его заменил 18-летний Евгений Семененко. Именно он стал лучшим из россиян в мужском одиночном катании на соревнованиях в Пекине, заняв восьмое место (274,13 балла). Чемпион России, Европы и победитель командного турнира Олимпиады Марк Кондратюк занял 15-е место (248,82), Андрей Мозалев стал 19-м (233,33).

"Могли рассчитывать на большее. Женя Семененко откатался практически безболезненно и в общем занял свое место. Наверное, мог быть на плюс-минус одно-два места впереди, но это все, на что мы могли рассчитывать. За пятую позицию мог побороться Марк Кондрактюк, если бы катался безошибочно", - сказал Авербух.

"Немного взгрустнулось, что не было Миши Коляды, - продолжил собеседник агентства. - Если фантазировать, если бы он откатался чисто, то за счет своего катания, контента и вращений в сумме мог бы рассчитывать на четвертую позицию. Но в тройку пока, конечно, мы войти бы не смогли".

Золотую медаль в мужском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине завоевал американский фигурист Натан Чен - он по сумме короткой и произвольной программ набрал 332,60 балла. Серебряным и бронзовым призерами Игр стали японцы Яма Кагияма (310,05) и Сёма Уно (293,00). "Конечно, Натан - чемпион чемпионов, очень рад за него! Это заслуженная медаль", - отметил серебряный призер Игр - 2002.

"Иногда так бывает, что многократные чемпионы мира Олимпиады не выигрывают. Рад за Натана, он свою олимпийскую медаль выиграл абсолютно заслуженно, может быть даже без слишком большой интриги - с отрывом в 20 баллов. Действительно, он такой один. По большому счету он должен был выигрывать еще прошлую Олимпиаду", - резюмировал Авербух.