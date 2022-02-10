Исинбаева призвала СМИ воздержаться от спекуляций о допинге у российских фигуристов

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Журналистам необходимо воздержаться от спекуляций на тему допинга у российских фигуристов, чтобы поберечь нервы спортсменам. Такое мнение высказала ТАСС член комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева.

Во вторник МОК отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Играх в Пекине, ссылаясь на срочные юридические обстоятельства, которые необходимо было уточнить у Международного союза конькобежцев. В среду портал Inside the Games предположил, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестированием у Валиевой. В четверг в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России сообщили ТАСС, что Валиева не будет отстранена от личных соревнований на Олимпийских играх в Пекине. В тот же день МОК назвал спекуляциями публикации о сомнительном допинг-тесте фигуристки Валиевой.

"Что касается текущей ситуации, давайте просто подождем официальных заявлений. Очень просим прессу не спекулировать, берегите нервы наших спортсменов, им всем еще выступать в индивидуальных программах. Вы знаете, мы сильная страна, но давайте окажем такую же сильную поддержку, хватит травить, просто поддержите. Пройдет Олимпиада, будете высказывать свое мнение, а сейчас я надеюсь, что наши ребята ни прессу, ни комментарии не читают, настоятельно рекомендую им ничего не читать и не слушать. Могу выразить только слова поддержки и, наверное, как вся общественность, ждать официальных заявлений от всех заинтересованных лиц", - сказала Исинбаева.

Также Исинбаева поблагодарила фигуристов за выступление в командном турнире и пожелала им удачи в личных соревнованиях: "Хочу поблагодарить ребят за отличное выступление. Я сидела на трибунах, болела за каждого из вас, все выступили очень достойно, восхитительно, переполняли слезы радости и счастья. Хочу пожелать им удачи в личных соревнованиях. Давайте просто любить наших, как мы любим себя".

Сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир. Олимпийские медали завоевали Валиева, Марк Кондратюк, выступающие в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняла команда США, третье - сборная Японии. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.