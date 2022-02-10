Тренер сборной России по хоккею Федоров назвал нездоровой ситуацию вокруг Валиевой

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Ситуация вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине вызывает определенные переживания. Такое мнение журналистам высказал тренер мужской сборной России по хоккею Сергей Федоров.

"Из того, что я слышал, - это нездоровая ситуация. Я не понимаю, почему сейчас [появилась эта информация], почему не раньше? Переживания определенные есть", - сказал Федоров.

Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Играх в Пекине, ссылаясь на срочные юридические обстоятельства, которые необходимо было уточнить у Международного союза конькобежцев. В среду портал Inside the Games предположил, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестированием у Валиевой. По мнению портала, положительный допинг-тест мог быть зафиксирован перед Олимпиадой - в декабре 2021 года. Издание The Guardian утверждает, что вещество, обнаруженное у неназванного фигуриста, не может напрямую влиять на улучшение результатов.

В четверг в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России сообщили ТАСС, что Валиева не будет отстранена от личных соревнований на Олимпийских играх в Пекине. Дата официальной медальной церемонии будет зависеть от решения МОК.

Сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир. Олимпийские медали завоевали Валиева, Марк Кондратюк, выступающие в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняла команда США, третье - сборная Японии.