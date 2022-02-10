Международное агентство допинг-тестирования прокомментировало ситуацию с Валиевой

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) в курсе ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой после отложенной церемонии награждения на Олимпийских играх в Пекине, но никаких решений агентство на настоящий момент не публиковало. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе ITA.

"ITA известно о различных сообщениях после отложенной церемонии награждения командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине. Любое заявление, связанное с этими событиями, всегда будет публично публиковаться на сайте ITA и не будет комментироваться иным образом. На сегодняшний день такое объявление не публиковалось", - говорится в сообщении.

Сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир. Олимпийские медали завоевали Валиева, Марк Кондратюк, выступающие в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняла команда США, третье - сборная Японии.

Во вторник Международный олимпийский комитет отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Играх в Пекине, ссылаясь на срочные юридические обстоятельства, которые необходимо было уточнить у Международного союза конькобежцев. В среду портал Inside the Games сообщил, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестированием у Валиевой. В четверг Валиева вышла на тренировку перед личными соревнованиями на Олимпийских играх в Пекине. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России, фигуристка не отстранена от соревнований.

Соревнования в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине начнутся 15 февраля.