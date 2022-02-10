Федоров: российским хоккеистам надо быть готовыми к давлению на ворота со стороны датчан

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Хоккеистам сборной России надо подготовиться к давлению на свои ворота в матче Олимпиады против команды Дании. Такое мнение журналистам высказал тренер сборной России по хоккею Сергей Федоров.

Матч между сборными России и Дании состоится в пятницу.

"Смотрел всю игру датчан с чехами (датчане выиграли со счетом 2:1 - прим. ТАСС). Я не удивлен их ритмом, мастерством, напористостью, - сказал Федоров. - Знаю, что они играют ближе к североамериканскому стилю, когда шайба идет вперед и оказывается очень большое давление на ворота. Нашим защитникам вместе с центральными нападающими придется поработать в этом направлении".

"Что касается общей картины - это серьезный мобильный соперник, любая команда здесь представляет определенную угрозу. И мы должны учитывать особенности нашего соперника, чтобы играть лучше. Единоборства, физическая игра должны присутствовать в каждом отрезке. С волнением [в игре со швейцарцами] наши ребята переусердствовали, все эти эмоции уже убраны, и я думаю, мы будем завтра на ходу", - добавил он.

В стартовом матче олимпийского турнира 9 февраля российские хоккеисты обыграли команду Швейцарии со счетом 1:0.