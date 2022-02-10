Гончаренко: успех фигуристки Валиевой многим не дает покоя

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Успешные выступления российской фигуристки Камилы Валиевой не дают покоя многим. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Играх в Пекине, ссылаясь на срочные юридические обстоятельства, которые необходимо было уточнить у Международного союза конькобежцев. В среду портал Inside the Games предположил, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестированием у Валиевой. При этом в четверг Валиева вышла на тренировку перед личными соревнованиями на Олимпийских играх в Пекине. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России, фигуристка не отстранена от соревнований.

"Не все могут пережить чужой успех. Кому-то, к сожалению, он покоя не дает. Я думаю, что это все надо забывать, а девочке от этого становиться только крепче и идти вперед своей дорогой. Мы все ждем ее божественного катания и поддерживаем как можем. Думаю, все благоразумные люди восхищаются, поддерживают и болеют за нее, как и за всех наших девчонок, которые ведут фигурное катание дальше. Многие зарубежные голливудские артисты понимают, что это всепланетное явление, это достояние", - сказала Гончаренко.

Как отмечает Inside the Games, юридические проблемы в этом вопросе связаны с возрастом 15-летней россиянки. По правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA), Валиева является "защищенным лицом", поскольку на момент предположительного антидопингового нарушения она не достигла 16 лет и не может быть признана виновной.

Валиева является действующей чемпионкой России и Европы. Россиянке принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71). В рамках командного турнира на Олимпиаде фигуристка выиграла обе программы, набрав 90,18 балла в короткой и 178,92 - в произвольной. Валиева представляет центр спорта и образования "Самбо-70" и тренируется под руководством Этери Тутберидзе.