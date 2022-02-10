В Воронеже отложили заседание по первому в России делу о договорном футбольном матче

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Воронежа отложил судебное заседание по первому в России уголовному делу о договорном матче между клубами "Чайка" (Ростовская область) и "Черноморец" (Краснодарский край) из-за болезни адвоката. Оно состоится 25 февраля, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе суда.

"Сегодня судебного заседания не будет, оно отложено, заболел адвокат", - сообщили в пресс-службе. Собеседник агентства добавил, что заседание перенесено на 25 февраля.

По версии следствия, накануне состоявшегося 13 мая 2019 года матча один из бывших руководителей футбольного клуба "Чайка" вступил в сговор с главным тренером команды "Черноморец". За умышленный проигрыш он обещал выплатить тренерскому составу и игрокам соперника вознаграждение в размере не менее 500 тыс. рублей. Следствие считает, что тренер "Черноморца" убедил шестерых игроков своей команды отказаться от спортивной борьбы. Технический комитет Российского футбольного союза в ходе экспертизы пришел к выводу, что футболисты лишь имитировали оборонительные действия, намеренно уступали соперникам в единоборствах и уклонялись от борьбы за мяч. В результате футболисты "Чайки" одержали победу со счетом 3:1.

Бывшему тренеру и шестерым экс-игрокам "Черноморца" предъявлено обвинение по ст. 184 УК РФ ("Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса"), они находятся под подпиской о невыезде. Максимальное наказание, предусмотренное по этой статье, составляет 5 лет лишения свободы со штрафом до 100 тыс. рублей.

Дело рассматривается в Воронеже, потому что регион является ближайшим к Краснодарскому краю и Ростовской области, но не входит в Северо-Кавказский и Южный федеральные округа. Ранее прения сторон планировалось начать на заседании 21 января, но оно было перенесено на 10 февраля.