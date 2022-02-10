Гончаренко: фигуристу Кондратюку нужно усложнять программы для попадания на пьедестал

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российскому фигуристу Марку Кондратюку необходимо усложнять свои программы для попадания на пьедесталы на Олимпийских играх. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

В четверг чемпион России, Европы и победитель командного турнира Олимпиады Кондратюк стал 15-м в мужском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине. Лучшим из россиян стал Евгений Семененко, занявший восьмое место, Андрей Мозалев расположился на 19-й позиции. Кондратюк в своей произвольной программе исполняет два четверных сальхова и четверной тулуп.

"Думаю, наш Марк - молодец. Пусть в личном первенстве прокаты ему не удались, сыграла роль психологическая усталость, но он боролся и старался из последних сил, у него все впереди. Ему стоит начать овладевать и другими многооборотными прыжками - и флипом, и лутцем, вставлять их в программы, чтобы думать о борьбе за более высокие места, с таким контентом при чистом катании мы в лучшем случае могли бы мечтать о попадании в шестерку", - сказала Гончаренко.

"Семененко - молодец, сделал практически все, за исключением одного элемента, короткую откатал чисто, место в десятке сильнейших для дебютанта Олимпиады - неплохой результат, его можно с этим поздравить. Андрею Мозалеву надо делать выводы, набираться опыта и идти вперед. Мне кажется, он был не очень готов. Быть может, он еще морально для этого не дорос", - добавила собеседница агентства.

Следующий комплект медалей в фигурном катании на Олимпийских играх будет разыгран в соревнованиях по танцам на льду. Ритм-танец спортсмены представят 12 февраля, произвольный танец - 14 февраля.