Тренер Арутюнян рассказал, что был бы расстроен второму или третьему месту Чена в Пекине

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Тренер олимпийского чемпиона Натана Чена Рафаэль Арутюнян признался, что на Олимпиаде в Пекине расстроился бы любому месту своего подопечного, кроме первого. Об этом он рассказал в четверг журналистам.

Чен по сумме короткой и произвольной программ набрал 332,60 балла (113,97, 218,63) и победил в мужском одиночном турнире.

"Если бы не выиграл первое место, я был бы расстроен. Даже второму и третьему месту был бы расстроен. А теперь я счастлив, чувствую сильные эмоции. Чувствую, что сделал это. Он [Чен] сделал это, но и я для себя сделал это", - сказал Арутюнян.

Тренер также рассказал о том, почему у них хорошо сложилась работа с Ченом. "Я умею быть честным, - объяснил он. - Я честно говорю с вами. И ему нравится, когда ему говорят честно. Он не любит, когда ему говорят: хорошая работа! Ненавижу это выражение".

Рафаэль Арутюнян родился в Тбилиси, вырос в Ереване, работал на льду московских "Сокольников". С 2000 года Арутюнян переехал жить и работать в США, где ему удалось стать специалистом международного уровня. Его учениками были пятикратная чемпионка мира американка Мишель Кван, чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады-2006 Джеффри Баттл, серебряный призер Олимпиады-2010 японка Мао Асада.