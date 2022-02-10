Сорокин: УЕФА доволен ходом подготовки газона на "Газпром Арене" к финалу Лиги чемпионов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) удовлетворен ходом подготовки газона на стадионе в Санкт-Петербурге, где в мае 2022 года пройдет финал Лиги чемпионов. Об этом журналистам сообщил генеральный директор организационного комитета финала Лиги чемпионов Алексей Сорокин.

В феврале в Санкт-Петербурге проходит инспекционный визит представителей УЕФА, посвященный подготовке города и стадиона "Газпром Арена" к финалу Лиги чемпионов сезона-2021/22. Решающий матч турнира пройдет 28 мая 2022 года на домашней арене петербургского "Зенита". Вместимость стадиона составляет 63 026 зрителей.

"Мы обсуждали газон. Получили заверения и технические объяснения тому, как он будет приведен в порядок. Эта работа уже ведется. У нас нет никаких сомнений в том, что газон будет в надлежащем виде", - сказал Сорокин.

"Наши коллеги из УЕФА полностью удовлетворены ходом подготовки газона", - добавил гендиректор оргкомитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге.

Российский город получил право на проведение финала Лиги чемпионов в сентябре 2019 года. Изначально российский город должен был принять решающий матч главного еврокубка в сезоне-2020/21, однако из-за пандемии коронавируса большинство игр плей-офф турнира в сезоне-2019/20 прошли в формате "Финала восьми", что привело к переносу ранее запланированных финалов на год вперед.

"Газпром Арена" была открыта в 2017 году. Стадион принял четыре матча Кубка конфедераций - 2017, включая финал между сборными Германии и Чили (1:0), и семь игр чемпионата мира 2018 года, в том числе встречу за третье место между командами Бельгии и Англии (2:0). Летом 2021 года на арене прошли семь игр чемпионата Европы, включая четвертьфинал между сборными Швейцарии и Испании (1:1, 1:3 - по пенальти).