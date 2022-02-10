Гончаренко: победа американского фигуриста Чена на Олимпиаде была ожидаемой

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Золотая медаль американского фигуриста Натана Чена в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине была ожидаемой. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

В четверг Чен выиграл соревнования, второе место занял японец Юма Кагияма, третьим стал его соотечественник Сёма Уно. Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю из Японии занял четвертое место, после короткой программы он был восьмым. Ханю попытался первым в мире исполнить самый сложный прыжок в фигурном катании - четверной аксель, но упал.

"Победа Натана ожидаема. Все понимали, если он все капитально не сорвет, то будет победителем, - сказала Гончаренко. - Он показал катание высочайшего уровня, может быть, были мелкие шероховатости, но первого места они его не лишили. Мы, естественно, напряженно смотрели за выступлением Юдзуру Ханю, насколько он сможет собраться и подняться, мы видим, что он пошел на четверной аксель и пытался за него бороться, не получилось, но он поднялся в турнирной таблице на четвертое место".

"Юма Кагияма поднялся на "серебряный Олимп", очень способный спортсмен с хорошим техническим контентом. Сёма Уно, на мой взгляд, прибавил в хореографии, у него очень интересные постановки в этом сезоне, вижу работу его тренера Стефана Ламбьеля в этом направлении", - добавила собеседница агентства.