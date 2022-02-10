Фигурист Чен рассказал, за что всю жизнь будет благодарен тренеру Арутюняну

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по фигурному катанию американец Натан Чен поблагодарил своего тренера Рафаэля Арутюняна за поддержку, которую тот оказывает на протяжении его карьеры. Об этом он рассказал журналистам.

Чен по сумме короткой и произвольной программ набрал 332,60 балла (113,97+218,63) и победил в мужском одиночном турнире на Олимпиаде в Пекине.

"У матери было мало денег, мы были бедны, - рассказал Чен. - Она наскребала последние доллары, чтобы заплатить за уроки. Рафаэль входил в ситуацию и благодаря своему доброму сердцу продолжал со мной заниматься и брать столько денег, сколько мы могли заплатить. Он в какой-то момент сказал, что не нужно платить и что он действительно хочет помочь мне достичь моих целей. За эту поддержку я ему буду благодарен всю жизнь".

Арутюнян родился в Тбилиси, вырос в Ереване, работал на льду московских "Сокольников". С 2000 года Арутюнян переехал жить и работать в США, где ему удалось стать специалистом международного уровня. Его учениками были пятикратная чемпионка мира американка Мишель Кван, чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады-2006 Джеффри Баттл, серебряный призер Олимпиады-2010 японка Мао Асада.