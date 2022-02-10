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Олимпиада-2022 в Пекине

Вяльбе назвала результат Непряевой самым обидным в лыжных гонках с 1997 года

В четверг российская лыжница заняла в гонке с раздельным стартом четвертое место, уступив 0,1 секунды

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 10 февраля. /ТАСС/. Результат россиянки Натальи Непряевой в гонке с раздельным стартом на Олимпийских играх в Пекине стал самым обидным в истории лыжных гонок с 1997 года. Такое мнение журналистам высказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

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Непряева в четверг стала четвертой в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на Олимпиаде, уступив в борьбе за медаль 0,1 секунды. На чемпионате мира в 1997 году Вяльбе победила итальянку Стефанию Бельмондо по итогам фотофиниша в гонке 5 км классическим стилем и 10 км - свободным.

"Если бы Наташа сегодня проиграла три секунды, то было бы не так обидно, - сказала Вяльбе. - Не вспомню, когда еще было обиднее за результат. Если только Бельмондо испытывала те же чувства, когда в 1997 году проиграла мне".

"Сейчас Наталья ничего не хочет даже говорить, я ее понимаю. Не надо лезть в душу, когда очень тяжело", - добавила глава ФЛГР.

Ранее на Играх в Пекине Непряева завоевала серебряную медаль в скиатлоне. Олимпиада завершатся 20 февраля.

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Вяльбе, Елена ВалерьевнаОлимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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