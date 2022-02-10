Около 5,7 тыс. человек подали заявки на волонтерство в рамках финала Лиги чемпионов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Порядка 5,7 тыс. кандидатов из 80 стран мира уже подали свои заявки на участие в волонтерской программе финала футбольной Лиги чемпионов, который пройдет в Санкт-Петербурге 28 мая. Об этом на пресс-конференции по завершении рабочего визита представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в город сообщил глава организационного комитета финала Лиги чемпионов Алексей Сорокин.

"Мы 10 февраля заканчиваем регистрацию волонтеров, у нас 5 700 кандидатов. Это означает, что у нас девять человек на место. Это действительно показывает реальный большой интерес у молодых ребят быть сопричастными", - сказал Сорокин.

Всего планируется набрать 650 волонтеров, с учетом резерва - около тысячи. Глава оргкомитета также отметил, что интерес к участию в программе активно проявляют и за рубежом. "У нас заявки из 80 стран мира. Все идет очень хорошо, - добавил он. - У нас есть даже кандидаты с родными суахили, хинди. То есть мы потенциально закроем все языки".

Кроме того, оргкомитет согласовал с УЕФА ряд социальных инициатив. "Будет выделено значительное количество бесплатных билетов для детей из малообеспеченных семей. Будет специальная детская программа под патронажем соответствующего фонда УЕФА", - сказал Сорокин.

Санкт-Петербург получил право на проведение финала Лиги чемпионов в сентябре 2019 года. Изначально российский город должен был принять решающий матч главного еврокубка в сезоне-2020/21, однако из-за пандемии коронавируса большинство игр плей-офф турнира в сезоне-2019/20 прошли в формате "Финала восьми", что привело к переносу ранее запланированных финалов на год вперед. Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая 2022 года.