Крянин: лыжнице Непряевой немного не повезло в гонке с раздельным стартом на Олимпиаде

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российской лыжнице Наталье Непряевой не хватило удачи в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин.

В четверг норвежка Тереза Йохауг завоевала золотую медаль в гонке на 10 км. Непряева финишировала четвертой и проиграла бронзовому призеру финке Кристе Пярмякоски 0,1 секунды.

"Я думаю, что на любых соревнованиях самое обидное место - четвертое, - сказал Крянин. - Если еще 0,1 секунды отставание от третьего места, то это еще обиднее. Девчонок хочу поздравить, что оказали сопротивление, что есть надежды на эстафетную команду, они никуда не девались. Сейчас задача состоит в том, чтобы настроиться на следующий старт, не делать трагедию из того, что проиграли 0,1 секунды".

"Наталья делает то, что должна делать. Она доказывает, что не зря в нее вкладывают средства. Она молодец, выходила на старт, чтобы побороться за медаль, но немного не повезло", - добавил Крянин.

Непряевой 26 лет, ранее она заняла второе место в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. В Пхёнчхане спортсменка стала бронзовым призером в эстафете. Российская лыжница также является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира. В нынешнем сезоне она стала первой россиянкой, выигравшей общий зачет многодневной гонки "Тур де Ски". Непряева представляет спортивное общество "Динамо" из Москвы.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.