Сихарулидзе назвал успешным дебют фигуриста Семененко на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Евгений Семененко успешно выступил на дебютных Олимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС по телефону заявил олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе.

В четверг Семененко занял восьмое место в мужском одиночном катании, показав лучший результат среди россиян. По сумме короткой и произвольной программ он набрал 274,13 балла (96,76+178,37). Чемпион России, Европы и победитель командного турнира Олимпиады Марк Кондратюк занял 15-е место (248,82; 86,11+162,71), Андрей Мозалев стал 19-м (233,33; 77,05+156,28). Золотую медаль завоевал американский фигурист Натан Чен (332,60; 113,97+218,63).

"Хочу поздравить Евгения Семененко с достаточно успешным дебютом на Олимпийских играх. Когда я смотрю на его катание, абсолютно четко понимаю, что это талантливый спортсмен, хорошо обученный Алексеем Николаевичем [Мишиным]. Я понимаю, что на следующие годы должна стоять очень важная задача научиться катать и короткую и произвольную программы чисто, выполняя все намеченные элементы. Помимо этого я уверен, что нужно совершенствовать сами программы, компоненты и артистизм", - сказал Сихарулидзе.

Также Сихарулидзе отметил, что Семененко находится только в начале своего развития и надеется, что в будущем фигурист сможет выйти на новый уровень: "Евгений - парень молодой, и я думаю, что он еще в начале пути своего развития. Поэтому совместно с Алексеем Николаевичем будем помогать ему и надеемся, что в ближайшие годы он сможет вырасти как спортсмен, и уже на другом уровне подойти к следующим Олимпийским играм".

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.