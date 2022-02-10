Олимпийский чемпион Сихарулидзе призвал поддержать Валиеву на фоне спекуляций о допинге

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Российскую фигуристку Камилу Валиеву нужно поддержать в непростой ситуации на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал по телефону олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе.

Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Играх в Пекине, ссылаясь на срочные юридические обстоятельства, которые необходимо было уточнить у Международного союза конькобежцев. В среду портал Inside the Games предположил, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестированием у Валиевой. В четверг в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России сообщили ТАСС, что Валиева не будет отстранена от личных соревнований на Олимпийских играх в Пекине. В тот же день МОК назвал спекуляциями публикации о сомнительном допинг-тесте фигуристки Валиевой.

"Что касается рассуждений о каком-либо допинге, я думаю, что абсолютно неправильно давать свои комментарии и оценку происходящему, не имея никакой информации, абсолютно никакой, - сказал Сихарулидзе. - И, к сожалению, часто наши псевдоспециалисты, в том числе из спортивной среды, позволяют себе различного рода высказывания, причем в основном негативные и упаднические, просто ориентируясь на свои бурные фантазии. Я думаю, что такой подход вообще неправильный, мы говорим о спортсменах, которые защищают честь нашей страны. Я предлагаю относиться к ним, как к своим детям, как к близким людям".

"И если возникают сложные ситуации, особенно никак не обозначенные официально, мы должны сплотиться вокруг наших ребят, поддержать их, - продолжил собеседник агентства. - А если говорить конкретно о Камиле, про нее и ее тренера сейчас много пишут и говорят разные люди, я бы хотел обратиться к ним, пожелать им удачи. Уверен, что в фигурном катании уж точно никто не употреблял запрещенные препараты, чтобы улучшать свои спортивные результаты, это не имеет никакого смысла. Надеюсь, что Камила сможет побороться со своими нервами, с атмосферой вокруг, созданной фантазийными догадками и высказываниями, и собраться к индивидуальному турниру, откатать свою программу как всегда блестяще и выиграть медаль для нашей страны".

Валиева является действующей чемпионкой России и Европы. Россиянке принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71). В рамках командного турнира на Олимпиаде фигуристка выиграла обе программы, набрав 90,18 балла в короткой и 178,92 - в произвольной. Валиева представляет центр спорта и образования "Самбо-70" и тренируется под руководством Этери Тутберидзе.