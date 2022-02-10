Лыжница Ступак поставила себе "тройку" за раздельную гонку на Олимпиаде в Пекине

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 10 февраля. /ТАСС/. Олимпийский призер, призер чемпионатов мира по лыжным гонкам Юлия Ступак недовольна своим функциональным состоянием на Играх в Пекине, за гонку с раздельным стартом она поставила себе "тройку". Об этом она заявила журналистам после гонки.

В четверг Ступак заняла седьмое место в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом.

"По поводу раскладки по трассе ничего не могу сказать, я просто бежала исходя из своего самочувствия, - сказала Ступак, тренирующаяся в группе Маркуса Крамера. - У меня не было определенной тактики, я знала, что если быстро начну, то и быстро "наемся". Просто постаралась сработать грамотно".

"Состояние тяжелое, но я постаралась отдать все, что у меня за душой за эти пару дней после спринта. Уже получше, мне кажется. Это болельщики мне отдают такую энергию, потому что сегодня я ожила. Но все равно за гонку поставлю себе "тройку", - сказала она.

Лучшей из россиянок стала Наталья Непряева, в борьбе за бронзу она уступила 0,1 секунды. "Было много подобных ситуаций, мы это все проходили, начиная с юниорского возраста. Если где-то потерял, то в другом месте приобрел еще больше. Я думаю, что ей хватает мотивации и злости, но лучше об этом скажет она сама", - отметила Ступак.

Победу одержала норвежка Тереза Йохауг, второе место заняла финка Кертту Нисканен, третьей стала ее соотечественница Криста Пярмякоски.