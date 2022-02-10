Сихарулидзе: командное золото России на Играх отражает уровень фигурного катания в стране

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Победа российских фигуристов в командном турнире на Олимпиаде в Пекине демонстрирует реальный уровень развития фигурного катания в стране. Такое мнение ТАСС по телефону высказал олимпийский чемпион в парном катании, президент Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга Антон Сихарулидзе.

7 февраля сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир. Олимпийские медали завоевали Камила Валиева, Марк Кондратюк, выступающие в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняла команда США, третье - сборная Японии.

"Я с огромной благодарностью и уважением отношусь ко всей нашей сборной, которая по достоинству завоевала медали в командном первенстве. Если говорить откровенно, командная золотая медаль - это реальное отражение дел в фигурном катании", - заявил Сихарулидзе.

По его словам, в России фигурное катание развивается мощнее, чем во всех других странах мира. "У нас больше талантливых ребят и тренеров, которые научились работать и обучать спортсменов сверхсложным элементам, ставить программы, которые еще до своего окончания поднимают людей на ноги с аплодисментами", - отметил он.

"Я четко понимаю, что золотая медаль - это реальное отображение развития фигурного катания в нашей стране", - резюмировал Сихарулидзе.