Легков: лыжнице Непряевой нужно было выбрать другую тактику на финише гонки на 10 км

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российской лыжнице Наталье Непряевой стоило применить другую тактику на финишной прямой гонки на 10 км с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине и не бежать по лыжне. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Александр Легков.

Непряева стала лучшей из россиянок в гонке на 10 километров с раздельным стартом классическим стилем на Олимпийских играх в Пекине, финишировав четвертой и проиграв бронзовому призеру 0,1 секунды, победительнице - 31,6 секунды. Золото завоевала норвежка Тереза Йохауг, второе место заняла финка Кертту Нисканен, третьей стала ее соотечественница Криста Пярмякоски. Юлия Ступак заняла седьмое место, Татьяна Сорина стала десятой, Лилия Васильева - 15-й.

"Наталья - молодец, на самом деле, ей всего хватило сегодня. Очень быстрое начало, потом от отсечки 1,8 до 3,6 км она проигрывает порядка десяти секунд, после этого она идет примерно плюс-минус ровно, за 1,4 км до финиша проигрывает примерно восемь секунд, в итоге она их отыгрывает, все идеально, прошла в одни ноги с лидером. На финишной прямой Наталья прошла в лыжне, но так как там ветер, возможно, стоило выйти из лыжни, потому что спортсменки, занявшие четвертое и второе места, финишировали в лыжне, а первое и третье - без лыжни", - сказал Легков.

"Она огромная молодец, такие секунды на финише отыграла, возможно, нужно было больше подсказать на финишной прямой. 0,1 секунды - очень жалко, мы сегодня расстроены. Наталья в прекрасной форме, другие наши девчонки в хорошей форме, если забегать вперед и думать об эстафете. Финки будут одними из фавориток, с норвежками непонятно, вторая лыжница у них занимает 20-е места", - добавил собеседник агентства.

Следующий комплект медалей у лыжниц на Олимпиаде будет разыгран 12 февраля в эстафете.