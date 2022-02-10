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Сборные по футболу

Сборная России переместилась на 35-е место в рейтинге ФИФА

На счету команды 1 493 очка
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 10 февраля. Сборная России переместилась с 34-й на 35-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Обновленный рейтинг опубликован в четверг на сайте организации.

На счету сборной России 1 493 очка. Российская команда с момента предыдущего обновления рейтинга не провела ни одной встречи. Следующий официальный матч команда сыграет 24 марта 2022 года в Москве на "ВТБ-Арене" против сборной Польши в полуфинале квалификации на чемпионат мира.

Лидером рейтинга осталась сборная Бельгии (1 828 очков), на втором месте идет команда Бразилии (1 823), на третьем - французы (1 786), далее следуют сборные Аргентины (1 766), Англии (1 755), чемпионы Европы 2021 года итальянцы (1 740), команды Испании (1 704), Португалии (1 660), Дании (1 654), Нидерландов (1 653).

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