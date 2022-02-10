Сборная России переместилась на 35-е место в рейтинге ФИФА

ТАСС, 10 февраля. Сборная России переместилась с 34-й на 35-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Обновленный рейтинг опубликован в четверг на сайте организации.

На счету сборной России 1 493 очка. Российская команда с момента предыдущего обновления рейтинга не провела ни одной встречи. Следующий официальный матч команда сыграет 24 марта 2022 года в Москве на "ВТБ-Арене" против сборной Польши в полуфинале квалификации на чемпионат мира.

Лидером рейтинга осталась сборная Бельгии (1 828 очков), на втором месте идет команда Бразилии (1 823), на третьем - французы (1 786), далее следуют сборные Аргентины (1 766), Англии (1 755), чемпионы Европы 2021 года итальянцы (1 740), команды Испании (1 704), Португалии (1 660), Дании (1 654), Нидерландов (1 653).