Власти Петербурга приступили к проработке вопросов эпидбезопасности финала Лиги чемпионов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга начали работу по подготовке к финалу футбольной Лиги чемпионов с точки зрения требований эпидемиологической безопасности, сообщил на пресс-конференции в четверг вице-губернатор Борис Пиотровский. Планируется, что на стадионе, который будет принимать решающий матч турнира, будет применяться схема разведения потоков болельщиков.

"Мы, конечно, сейчас начинаем большую работу в плане эпидемиологической безопасности. Она является приоритетом. Мы вместе с коллегами из УЕФА отработали хорошую схему на стадионе - разведение потоков. Мы будем использовать этот опыт, чтобы организовать так же правильно, четко и хорошо работу на финале Лиги чемпионов [как на чемпионате Европы 2021 года]", - рассказал Пиотровский по завершении рабочего визита представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Генеральный директор оргкомитета финала Лиги чемпионов Алексей Сорокин отметил, что организаторы находятся в постоянном диалоге с управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. "В рамках этого визита также прошла встреча с Наталией Башкетовой (руководитель управления - прим. ТАСС) у наших коллег из УЕФА. Мы отработаем все процедуры так, чтобы это было максимально комфортно, но в то же время максимально безопасно для всех, и для города в том числе", - пояснил он.

По словам Пиотровского, коллеги из УЕФА в рамках последнего визита высоко оценили готовность города к проведению финала на данном этапе. "Мы идем в точном графике, который подписан губернатором города", - добавил он.

Санкт-Петербург получил право на проведение финала Лиги чемпионов в сентябре 2019 года. Изначально российский город должен был принять решающий матч главного еврокубка в сезоне-2020/21, однако из-за пандемии коронавируса большинство игр плей-офф турнира в сезоне-2019/20 прошли в формате "Финала восьми", что привело к переносу ранее запланированных финалов на год вперед.

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая 2022 года.