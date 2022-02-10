Йохауг заявила, что рада соревноваться с российскими лыжницами на Олимпиаде в Пекине

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 10 февраля. /ТАСС/. Норвежская лыжница Тереза Йохауг рада, что российские лыжницы могут соревноваться с ней на Олимпийских играх в Пекине. Об этом она заявила журналистам в четверг после победы в гонке классическим стилем с раздельным стартом на 10 км.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ранее объявила бойкот норвежским журналистам после того, как вещательная корпорация NRK (Эн-эр-ко) опубликовала статью на своем сайте, в которой говорилось, что российских лыжников не должно быть на Играх в Пекине по причине прошлых допинговых нарушений.

"Речь идет о том, что кто-то в моей команде сказал это? - не поняла вопроса Йохауг. - Лично я за то, чтобы российские лыжницы соревновались здесь, я рада за Наталью Непряеву, что она завоевала здесь медаль. Хочу видеть здесь российских девушек, соревноваться с ними. Человек, который сказал так, говорил не за всю команду".

Непряева в первой гонке на Олимпиаде завоевала серебро в скиатлоне. Йохауг в Пекине одержала вторую победу.