Перасович: УНИКС начал показывать хороший баскетбол перед важной игрой в Евролиге

КАЗАНЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Казанская команда УНИКС начала играть в хороший баскетбол, показывает физическую силу и потенциал, рассказал журналистам главный тренер команды Велимир Перасович на открытой тренировке перед домашним матчем с сербской "Црвеной Звездой" в Евролиге.

"Мы должны бороться, эта игра очень важна для нас. Мы стали играть в хороший баскетбол. Может быть, мы проиграли некоторые матчи, но мы всегда используем возможность выиграть. Если мы говорим о Евролиге, то мы показываем физическую силу, физический потенциал", - сказал Перасович.

4 февраля УНИКС обыграл литовский "Жальгирис" со счетом 76:67 в матче регулярного чемпионата Евролиги и поднялся на шестое место в турнирной таблице регулярного чемпионата. В активе команды 13 побед в 23 матчах. Следующий матч в Евролиге УНИКС проведет против "Црвены Звезды" в гостях 11 февраля.