Тарасова отметила хорошее выступление фигуриста Семененко на Олимпиаде

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Евгений Семененко очень хорошо выступил на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.

Семененко стал лучшим из россиян в мужском одиночном катании, заняв восьмое место. Чемпион России, Европы и победитель командного турнира Олимпиады Марк Кондратюк стал 15-м, Андрей Мозалев - 19-м. Выиграл соревнования Натан Чен из США, второе место занял японец Юма Кагияма, третьим стал его соотечественник Сёма Уно. Семененко тренируется под руководством Алексея Мишина.

"Семененко, тренирующийся у [Алексея Николаевича] Мишина, - молодец, очень прилично катался, восьмое место, разыгрался в конце. А вот два других могли бы выступить и получше", - сказала Тарасова.

Следующий комплект медалей в фигурном катании на Олимпийских играх будет разыгран в соревнованиях по танцам на льду. Ритм-танец спортсмены представят 12 февраля, произвольный танец - 14 февраля.