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Олимпиада-2022 в Пекине

Тарасова призвала поддержать фигуристку Валиеву

В четверг Международный олимпийский комитет назвал спекуляциями публикации в СМИ о сомнительном допинг-тесте россиянки
Татьяна Тарасова Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Татьяна Тарасова
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева нуждается в поддержке. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.

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Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Играх в Пекине, ссылаясь на срочные юридические обстоятельства, которые необходимо было уточнить у Международного союза конькобежцев. В среду портал Inside the Games предположил, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестированием у Валиевой. При этом в четверг Валиева вышла на тренировку перед личными соревнованиями на Олимпийских играх в Пекине. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России, фигуристка не отстранена от соревнований.

"Как бы вы поддержали свою дочь? Вот так и нужно поддерживать Валиеву!" - сказала Тарасова.

Валиева является действующей чемпионкой России и Европы. Россиянке принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71). В рамках командного турнира на Олимпиаде 15-летняя фигуристка выиграла обе программы, набрав 90,18 балла в короткой и 178,92 - в произвольной. Валиева представляет центр спорта и образования "Самбо-70" и тренируется под руководством Этери Тутберидзе.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
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