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Олимпиада-2022 в Пекине
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Хоккеистка сборной России Печникова заразилась коронавирусом

Россиянки 12 февраля сыграют в четвертьфинале против команды Швейцарии
Защитник женской сборной России по хоккею Мария Печникова Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Защитник женской сборной России по хоккею Мария Печникова
© Антон Новодережкин/ТАСС

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Тест на коронавирус защитника женской сборной России по хоккею Марии Печниковой дал положительный результат. Об этом журналистам сообщил главный тренер национальной команды Евгений Бобарико.

"Выписали [Ольгу] Сосину и [Екатерину] Николаеву, положительный тест у Печниковой, ее увезли в изоляционный отель. О положительном результате теста узнали вчера вечером, она переносит коронавирус бессимптомно", - сказал Бобарико.

Тесты на коронавирус Сосиной и Николаевой показали положительные результаты по прилете российской сборной в Пекин, также положительный результат дали тесты Дианы Фархутдиновой, Ангелины Гончаренко, Лианы Ганеевой и Людмилы Беляковой.

Сборная России проведет следующий матч в рамках 1/4 финала против команды Швейцарии. Встреча состоится 12 февраля, начало - 07:10 мск. На групповом этапе россиянки заняли четвертое место, одержав одну победу и потерпев три поражения.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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