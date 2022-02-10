"Финал четырех" Кубка России по гандболу пройдет 12-13 марта в Буденновске

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Матчи "Финала четырех" мужского Кубка России по гандболу пройдут в Буденновске (Ставропольский край). Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

"Финал четырех" пройдет на арене "Лукоморье". Полуфинальные игры состоятся 12 марта, финал и матч за третье - 13 марта.

В полуфинале Кубка России сыграют ставропольский "Виктор", краснодарский СКИФ, московский ЦСКА, а также подмосковный клуб "Чеховские медведи", который является действующим победителем турнира.

Буденновск впервые станет местом проведения финального этапа Кубка России по гандболу. В 2021 году "Финал четырех" во второй раз прошел в Москве, ранее столица принимала турнир в 2018 году. Также он проводился в Чехове (2009, 2010, 2012, 2016, 2019), Астрахани (2011), Волгограде (2013), Перми (2014, 2015, 2020) и Краснодаре (2017).