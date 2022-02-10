Федерация гандбола России направила запрос в Роспотребнадзор по матчу "Ростов-Дон" - ЦСКА

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Федерация гандбола России направила запрос в Роспотребнадзор по факту нарушения регламента перед матчем предварительного этапа чемпионата страны среди женщин между командами "Ростов-Дон" и ЦСКА. Об этом журналистам по итогам исполкома рассказал президент ФГР Сергей Шишкарев.

27 января пресс-служба клуба "Ростов-Дон" сообщила, что команда выставит молодежный состав на матч с ЦСКА из-за вспышки коронавируса в команде. 25 января в ФГР поступило официальное письмо от клуба "Ростов-Дон" с просьбой о переносе игры с ЦСКА в связи с положительными тестами у трех игроков и одного представителя тренерского штаба, второе аналогичное письмо, к которому были прикреплены файлы с положительными тестами еще четверых игроков, было получено через два дня. Проанализировав всю информацию, ФГР не нашла основательных причин для переноса игры. "Ростов-Дон" выставил молодежный состав на матч с ЦСКА, команда уступила со счетом 17:39.

"Нанесено оскорбление, в унизительной форме проходил матч, - сказал Шишкарев. - Такое хамское отношение к ЦСКА, ко мне и федерации находится явно за рамками поведения. Мы видим нарушение действующего законодательства, те игроки, у которых якобы обнаружили ковид, должны были соблюдать правила и уйти на самоизоляцию на 14 дней, но этого не произошло. Почему они нарушили регламент Роспотребнадзора?"

"По совпадению третий день я на изоляции, заболел ковидом, болеть не хочется второй раз. Я не представляю, как я или спортсмен, попавший в такую ситуацию, мог бы сесть в самолет и лететь играть в Астрахань. Наше внутреннее решение - направлено объемное письмо в Роспотребнадзор для проверки фактов, чтобы подтвердить сдачу тестов", - добавил Шишкарев.

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу группы A, команда набрала 28 очков в 16 играх. "Ростов-Дон" идет на втором месте, после 16 матчей у команды 26 очков.