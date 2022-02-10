Шорт-трекиста Елистратова наградили бронзовой медалью Олимпиады

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Российский шорт-трекист Семен Елистратов награжден бронзовой медалью Олимпийских игр в Пекине по итогам финального забега на дистанции 1 500 метров, который прошел в среду. Награда была вручена россиянину в ходе медальной церемонии на объекте "Медал плаза".

Елистратов преодолел дистанцию за 2 минуты 9,267 секунды. Обладателем золотой награды стал Хван Дэ Хон из Южной Кореи, показавший время 2 минуты 9,219 секунды. Серебро завоевал канадец Стивен Дюбуа (2.09,254), который опередил россиянина по фотофинишу.

В финальном забеге впервые принимало участие 10 спортсменов. Такая ситуация сложилась из-за столкновения во втором полуфинале между венгром Джоном-Генри Крюгером, Дюбуа и нидерландцем Шинки Кнегтом. По итогу просмотра видеоповтора представитель Нидерландов был признан виновником столкновения, а венгр и канадец получили дополнительные квоты на попадание в финал.

Елистратову 31 год, он представляет спортивное общество "Динамо". Завоеванная бронза является третьей олимпийской медалью в его карьере, ранее он становился третьим на Олимпиаде-2018 на дистанции 1 500 м и первым в эстафете на Играх в Сочи. Также на его счету одна победа на чемпионате мира и 14 - на чемпионатах Европы.