Жюльен вернулся на пост главного тренера сборной Канады по хоккею на Олимпиаде

ТАСС, 10 февраля. Клод Жюльен вернулся на пост главного тренера хоккейной сборной Канады на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Канады.

30 января пресс-служба Федерации хоккея Канады объявила о том, что Джереми Коллитон сменит Жюльена на посту главного тренера национальной команды. Сообщалось, что Жюльен получил перелом ребер на сборах в Швейцарии. Коллитон вновь назначен ассистентом главного тренера.

Жюльену 61 год, он тренировал "Бостон" с 2007 по 2017 год, выиграв в сезоне-2010/11 Кубок Стэнли. Также в НХЛ он работал с "Монреалем" и "Нью-Джерси".

Сборная Канады начнет олимпийский хоккейный турнир матчем против команды Германии. Встреча пройдет в четверг и начнется в 16:10 мск.