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Олимпиада-2022 в Пекине

Жюльен вернулся на пост главного тренера сборной Канады по хоккею на Олимпиаде

Джереми Коллитон вновь назначен ассистентом главного тренера команды

ТАСС, 10 февраля. Клод Жюльен вернулся на пост главного тренера хоккейной сборной Канады на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Канады.

30 января пресс-служба Федерации хоккея Канады объявила о том, что Джереми Коллитон сменит Жюльена на посту главного тренера национальной команды. Сообщалось, что Жюльен получил перелом ребер на сборах в Швейцарии. Коллитон вновь назначен ассистентом главного тренера.

Жюльену 61 год, он тренировал "Бостон" с 2007 по 2017 год, выиграв в сезоне-2010/11 Кубок Стэнли. Также в НХЛ он работал с "Монреалем" и "Нью-Джерси".

Сборная Канады начнет олимпийский хоккейный турнир матчем против команды Германии. Встреча пройдет в четверг и начнется в 16:10 мск.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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