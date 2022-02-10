Федерация гандбола России удовлетворена работой мужской и женской сборных в 2021 году

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Федерация гандбола России (ФГР) удовлетворена выступлениями мужской и женской национальных команд в 2021 году. Об журналистам по итогам исполкома рассказал генеральный директор ФГР Лев Воронин.

Женская сборная России в декабре завершила выступление на чемпионате мира, проиграв на стадии четвертьфинала норвежкам (28:34). Мужская национальная команда не смогла одержать ни одной победы в матчах основного раунда январского чемпионата Европы.

"Оценка поставлена и женской, и мужской сборной удовлетворительная. Если берем женскую, то состав обновился почти на 90 процентов, достаточно неплохо показали себя новобранцы, для которых чемпионат был первым. По самоотдаче и желанию, которые показали игроки, нет претензий. Понятно, что по некоторым амплуа есть проблемные зоны, но тренерский штаб выбрал курс на омоложение и знает, куда двигаться дальше", - сказал Воронин.

"Мы знаем, что и Дарья Дмитриева возвращается к форме, Анна Вяхирева и Полина Ведехина тоже начали тренировочную деятельность. Мы перечислили игроков, которые являются ключевыми для сборной. Будь они на чемпионате мира, то наверняка результат был другой. Курс на омоложение сборной правильный, это вызов для молодых игроков, хотелось бы сказать, что во время чемпионата мира [Ксения] Закордонская была самым молодым игроком", - добавил генеральный директор.

Воронин отметил прогресс в игре мужской сборной. "Если оценивать выступления мужской сборной, за последние годы она провела один из ярких турниров (чемпионат Европы - прим. ТАСС). Все любители гандбола и коллеги из других федераций отмечали, что это был турнир, на котором ни за одну игру не было стыдно. Видели, как психологически окрепла команда, стала более заряженной на каждой игре, что отразилось на результате, тем не менее и в группе мало кто предполагал, что обыграем норвежцев, опять-таки внес коррективы ковид, перед играми основного раунда потеряли основных игроков", - сказал он.