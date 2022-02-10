Члены российской команды по лыжной акробатике признали ряд ошибок в выступлении на Играх

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 10 февраля. /ТАСС/. Ряд ошибок, совершенных членами российской команды по лыжной акробатике, не позволили спортсменам пройти во второй финал олимпийских соревнований в миксте. Об этом журналистам рассказали члены российской сборной по фристайлу.

В составе российской сборной выступали фристайлисты Любовь Никитина, Илья Буров и Станислав Никитин. Российская команда заняла пятое место из шести, набрав 295,95 балла, и не смогла пройти в следующий этап, где разыгрывались медали.

"Я боролась, но совершила ошибку на приземлении, просела глубоко, поэтому сильно занизили оценку", - отметила Никитина. По словам Бурова, он совершил ошибку во время своего прыжка. Если бы программа была исполнена чисто, российская команда могла уйти в отрыв от соперников, считает спортсмен.

Никитин отметил, в свою очередь, что до четвертого места и выхода во второй финал не хватило пяти баллов. "Я все хорошо сделал, но не хватило баллов ребят, чтобы пробиться в финал. Но я мог бы и лучше прыгнуть - если бы еще лучше прыгнул, мы бы прошли. Очень обидно, потому что рассчитывали на победу", - сказал Никитин.

Он добавил, что расстроен итогом командного турнира для российской сборной и готов показать лучший результат в личных соревнованиях. Буров подчеркнул, что сейчас спортсмены будут настраиваться на личные старты. "Все наработано, программа напрыгана, главное - психологически настроиться", - сказал спортсмен.

Никитиной 23 года, она является чемпионкой России в индивидуальных соревнованиях. Ее брату Станиславу Никитину 26 лет, он чемпион России в индивидуальных соревнованиях. 30-летний Илья Буров - олимпийский призер Олимпиады 2018 года, чемпион России 2019 года. Индивидуальные соревнования фристайлистов в лыжной акробатике на Олимпиаде пройдут 13, 14 и 16 февраля.