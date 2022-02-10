Бобарико: российские хоккеистки готовы играть в масках в плей-офф Игр, если потребуют

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Хоккеистки сборной России готовы вновь сыграть в медицинских масках на олимпийском турнире, если это потребуется. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Евгений Бобарико.

Россиянки на групповой стадии играли в масках первые два периода в матче с командой Канады (1:6). В игре с командой Финляндии (0:5) в масках были только финки.

"Будем играть в масках, если скажут. Мы готовимся к любой ситуации", - сказал Бобарико.

Нападающая Ольга Сосина, которая была выписана после коронавируса, тренировалась в четверг по индивидуальному плану. "Завтра она выйдет на лед, сегодня же у нас было 15 полевых игроков. Мы проанализировали по нашим датчикам, насколько девчонки быстро уставали в матче, и решили двум нашим защитникам дать отдохнуть сегодня", - подчеркнул он.

"На заявку на матч, конечно, людей наберем, не сомневайтесь. Мы сдаем тесты уже на местах в номерах, всех расселили по одному, ОФП все занимаются в номерах. Нам в таких условиях жить, и наше дело играть в хоккей", - отметил Бобарико.

Сборная России сыграет в 1/4 финала с командой Швейцарии 12 февраля.