Фигуристы Степанова и Букин получили отрицательные тесты и 11 февраля начнут тренировки

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Тесты на коронавирус российских фигуристов Александры Степановой и Ивана Букина дали отрицательные результаты, спортсмены приступят к тренировкам 11 февраля. Об этом ТАСС сообщил тренер пары Александр Свинин.

Степанова и Букин в среду прилетели в Пекин для участия в Олимпийских играх в танцах на льду. Фигуристы тренировались в Москве и не прилетели в Китай вместе с другими российскими спортсменами, а также не участвовали в командном турнире, где сборная России одержала победу.

"Саша с Иваном второй день в Деревне атлетов. Получили отрицательные тесты, сегодня провели тренировку в зале, завтра выходим на лед", - сказал Свинин.

Степанова и Букин являются действующими чемпионами России. Дуэт завоевал две серебряные и три бронзовые медали чемпионатов Европы. Спортсмены представляют училище олимпийского резерва им. Александра Гомельского.

Соревнования в танцах на льду начнутся 12 февраля.